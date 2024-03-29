Экс-советник Болтон: Трамп добьется выхода США из НАТО при переизбрании

В беседе с журналистами Болтон выразил предположение, что скорее всего Трамп добьется выхода Штатов из состава НАТО в случае, если ему удастся переизбраться. Экс-советник объяснил, что когда у Трампа появляется какая-либо идея, он возвращается к ней снова и снова, до тех пор, пока не забудет о ней. Но по итогу он все равно о ней вспоминает и воплощает, добавил Болтон.

Ранее посол РФ Антонов назвал непристойными высказывания действующего президента США Байдена в отношении российского руководства и президента.