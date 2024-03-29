Экс-советник Болтон: Трамп добьется выхода США из НАТО при переизбрании
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Американский политик Дональд Трамп добьется выхода Соединенных Штатов из состава Североатлантического альянса в случае, если снова займет пост главы государства. Соответствующее заявление сделал бывший помощник политика по национальной безопасности Джон Болтон в интервью для издания Le Figaro.
В беседе с журналистами Болтон выразил предположение, что скорее всего Трамп добьется выхода Штатов из состава НАТО в случае, если ему удастся переизбраться. Экс-советник объяснил, что когда у Трампа появляется какая-либо идея, он возвращается к ней снова и снова, до тех пор, пока не забудет о ней. Но по итогу он все равно о ней вспоминает и воплощает, добавил Болтон.
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