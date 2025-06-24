Bloomberg представил сценарий потенциального военного столкновения между Россией и НАТО, которое может быть спровоцировано инсценированным происшествием, например на железнодорожной магистрали, соединяющей Москву и Калининград. Подобный инцидент способен подтолкнуть страны Североатлантического альянса к активации пятой статьи устава, касающейся принципа коллективной защиты.

По мнению издания, эскалация напряжения может привести к тому, что страны Балтии инициируют применение пятой статьи НАТО о взаимопомощи. Bloomberg предполагает, что в подобном конфликте все вовлеченные стороны, вероятно, будут использовать тактику гибридной войны.

Агентство также отмечает, что в случае развития событий по такому сценарию, США могут не сразу предпринять решительные действия. Однако, Bloomberg, ссылаясь на данные европейской разведки, подчеркивает отсутствие признаков подготовки Россией нападения на территорию НАТО.

Президент Российской Федерации Владимир Путин называл утверждения о планах России атаковать НАТО «абсолютной неправдой».

Ранее сообщалось, что Рютте растерялся после вопроса о нападении России на НАТО.