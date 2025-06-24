Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте растерялся после вопроса журналистов о нападении России на Североатлантический альянс. Стенограмма со словами руководителя блока опубликована на его официальном сайте.

Так, представители прессы задали Рютте вопрос о том, на чем основаны его утверждения о нападении Москвы. Генсек уклонился от конкретного ответа, отметив лишь, что в организации существует огромное беспокойство по этому поводу.

«Пару недель назад мы слышали, как министр обороны Германии, высокопоставленные военные руководители и представители разведывательного сообщества говорили о том, что через три, пять или семь лет Россия сможет успешно напасть на нас, если мы не начнем инвестировать в нашу оборону прямо сейчас», — сказал Рютте.

На Западе все чаще говорят о том, что Россия готовит нападение на НАТО, однако эти утверждения ни на чем не основаны. Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что у Москвы нет цели развязывать войну с блоком.

Глава государства отмечал, что сообщения о возможном противостоянии РФ и альянса создаются для того, чтобы население западных стран было запуганным.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский предложил отправить генсеку НАТО Марку Рютте учебник, чтобы выучить историю Украины.