Bloomberg: неаккуратное высказывание Макрона об отправке войск на Украине привело к «стратегической двусмысленности»

Французские чиновники назвали высказывание Макрона «формой стратегической двусмысленности». По их словам, президент имел в виду возможность отправки на Украину «дополнительного персонала в ограниченные районы», но речи об участии европейских солдат непосредственно в боевых действиях не было.

Макрона не поняли даже союзники. И после его заявления европейские лидеры один за другим стали отрицать возможность отправки своих военных на Украину. Это, как считает агентство, подорвали обещание Макрона сделать все возможное, чтобы Россия не выиграла войну.

При этом Bloomberg отмечает, что инструкторы и советники из стран НАТО давно находятся на Украине, чтобы обучать военнослужащих ВСУ работе с западной техникой.