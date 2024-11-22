Bloomberg: оборонным компаниям США стоит подготовиться к «диверсионным угрозам»

В Соединенных Штатах оборонные предприятия должны быть готовы к возможной «диверсионной угрозе» со стороны России, которая пытается подорвать поддержку Украины, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на совместный отчет Национального центра контрразведки и безопасности, ФБР и ряда подразделений Пентагона.

Как утверждают американские разведывательные службы, Москва может предпринять попытки вербовки шпионов среди представителей военно-промышленного комплекса США с намерением получения секретной информации о деятельности компаний или организации актов саботажа.

После начала конфликта на Украине компании из США и Европы начали увеличивать объемы производства вооружений, включая ракеты и боеприпасы, для поставок украинским вооруженным силам и пополнения собственных запасов.

Такие компании, как немецкая Rheinmetall, норвежская Nammo AS и американская Northrop Grumman Corp., заключили контракты на локализацию производства на территории Украины.

Ранее Соединенные Штаты предупредили Киев и своих союзников о возможности применения Россией нового типа «экспериментального оружия».