Bloomberg: США предупредили союзников об экспериментальном оружии России

Соединенные Штаты предупредили Киев и своих союзников о возможности применения Россией нового типа «экспериментального оружия». Об этом информирует агентство Bloomberg на основе своих источников.

По данным этого агентства, США проинформировали Украину и своих партнеров о потенциальном использовании уникальных вооружений Россией. Упомянуто, что во время предыдущих атак на украинские объекты российские силы применяли ракеты с боеголовками повышенной мощности.

21 ноября, в четверг, президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных держав российская армия провела удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске, используя усовершенствованную ракетную систему средней дальности «Орешник».

Ранее сообщалось, что экс-разведчик спецслужб США Скотт Риттер назвал применение РФ «Орешника» осознанным предупреждением Западу.