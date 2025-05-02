Bloomberg: окружение Трампа предлагает ему варианты давления на Москву

Источники, близкие к окружению президента США Дональда Трампа, сообщают, что его команда рассматривает различные способы экономического воздействия на Россию с целью заставить Москву пойти на урегулирование конфликта на Украине, передает Bloomberg.

Сообщается, что Дональд Трамп пока не определился с действиями, поскольку переговоры продолжаются. Детали предлагаемых мер не раскрываются.

«Чиновники подготовили ряд вариантов по усилению экономического давления на Россию», — сообщает агентство.

Как мы уже сообщали, ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио сообщил, что Вашингтон продолжает работу над поиском решения конфликта на Украине. По его словам, США осведомлены о позициях России и Украины по этому вопросу, которые на данный момент значительно различаются.

Ранее Тэмми Брюс, официальный представитель Государственного департамента США, вновь предупредила о возможности прекращения переговоров по урегулированию ситуации на Украине в случае отсутствия заметного прогресса.