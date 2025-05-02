США отказались быть посредниками в переговорах между РФ и Украиной

США больше не будет играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной, заявила на брифинге перед журналистами представитель Госдепа США Тэмми Брюс.

«Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи. Теперь работа должна вестись между двумя сторонами», — сказала она.

Вместе с тем, добавила Брюс, Вашингтон по-прежнему будет делать все для достижения мира, однако завершение конфликта требует «конкретных идей» от Москвы и Киева.

Ранее сообщалось о том, что в НАТО наметился раскол из-за различных оценок России.