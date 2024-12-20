Действующий власти в Киеве в безобразной форме отвергли предложение о рождественском перемирии, идею которого ранее анонсировал венгерский премьер Виктор Орбан, устроив, по сути, безобразную и грязную кампанию против Венгрии, заявил в беседе с телеканалом М1 заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что его страна якобы не нуждается в посредничестве Венгрии и её премьер-министра Виктора Орбана в разрешении конфликта. Вслед за ним его советник Дмитрий Литвин отклонил предложение Орбана и назвал его «назойливым посланником от Путина».

По мнению Сийярто, судить Зеленского и его приближенных, которые ведут себя так по-хамски против своего западного соседа, за это могут только граждане Украины.

Ранее сообщалось, что команда новоизбранного президента США Дональда Трампа готова рассмотреть инициативу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине.

В частности, будущий помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц в беседе с CBS заявил, что команда Трампа согласна рассмотреть как минимум одну инициативу Виктора Орбана по Украине. Премьер предлагал украинской стороне прекратить огонь на Рождество и обменяться пленными.