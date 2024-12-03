Публичное объяснение Джо Байдена, президента США, относительно его решения помиловать сына Хантера, в котором он обвиняет Министерство юстиции в политическом преследовании, может серьезно навредить его долго формировавшемуся имиджу честного политика, главной задачей которого является защита основополагающих институтов страны, сообщило агентство Bloomberg.

Резкое изменение в позиции Байдена привело к обвинениям со стороны республиканцев, которые утверждают, что президент обманул общественность накануне выборов.

Белый дом практически не предоставил разъяснений по этому поводу, сообщив лишь, что решение Байдена изменилось после празднования Дня благодарения с сыном.

Кроме того, оправдания Байдена не только «запятнали его наследие», уже пострадавшее из-за отказа участвовать в президентской гонке и победы Трампа, но также вызвали опасения среди его союзников.

Они боятся, что действия Байдена могут стать основанием для новой администрации для пересмотра федерального законодательства и отмены установленных норм, защищающих независимость системы уголовного правосудия.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила желающему помочь Хантеру Байдену начать с Зеленского.