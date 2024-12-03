Захарова предложила желающему помочь зависимым Хантеру Байдену начать с Зеленского
Фото: [МИД РФ]
В минувший понедельник, 2 декабря, уходящий глава Белого дома США Джо Байден президентским указом помиловал своего сына Хантера. Произошедшее всколыхнуло как мировую общественность, так и сами США. К примеру, конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин отметила, что своим решением Байден фактически признался публично, что его отпрыск является самым настоящим преступником.
Не остался в стороне и российский МИД. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ответ на заявление Хантера, что он якобы намерен посвятить оставшуюся жизнь помощи людям с различными пагубными зависимостями, начать с помощи главе киевского режима Владимира Зеленского.
Ранее избранный глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп, назвал указ Байдена о помиловании сына Хантера злоупотреблением и примером нарушения американского правосудия.