Bloomberg предупредил о скором конфликте России с НАТО в Арктике из-за дружбы с Китаем

Руководство Северо-атлантического альянса всерьез опасается конфликта в Арктике, причиной которому могут стать укрепившиеся до максимума за последний год отношения Москвы и Пекина, уверен председатель военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр.

По его словам, которые приводит Bloomberg, истинной же причиной для начала нового конфликта является активное судоходство Китая по Севморпути России. Якобы РФ и КНР используют данную водную артерию для неконтролируемого обмена вооружениями.

«Мы знаем, что на борту этих кораблей находятся военные ученые. Они не сказали, что не пойдут туда в военном отношении. НАТО должна быть готова к конфликту в регионе», — подчеркнул Бауэр.

Ранее Москва начала интеграцию в крупнейший китайский экономический проект «Один пояс, один путь», с возможностями транзита в Арктике по Северному морскому пути. Как подчеркивал не раз президент РФ Владимир Путин, таким образом Россия и Китай формируют «справедливый многополярный мир».

Ранее сообщалось, что в КНР 17 октября начался форум «Один пояс — один путь», на котором представители 130 стран и 30 организаций, в том числе президент РФ Владимир Путин, по традиции примут важные решения. О чем договорится в Пекине российский лидер и какую пользу от форума извлечет Москва — в материале «Подмосковье сегодня».