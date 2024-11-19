Bloomberg: президент Франции Макрон пожал руку Лаврову на саммите G20

Французский президент Эммануэль Макрон подошел на саммите G20 к представителю РФ Сергею Лаврову и пожал ему руку. Такие данные появились у агентства Bloomberg.

Во время сбора глав стран «Большой двадцатки» Макрон специально разыскал главу МИД РФ Лаврова, который выступал руководителем российской делегации. Затем он пожал ему руку, они также перебросились между собой несколькими фразами.

Этот эпизод произошел во время церемонии фотографирования на память. К месту, где делался общий снимок, подошел Макрон. Он поднялся к Лаврову на подиум. Отмечается, что на общем снимке отсутствовали лидеры США, Канады и Италии. Джо Байден, Джастин Трюдо и Джорджа Мелони не стали фотографироваться вместе с другими политиками.

Ранее сообщалось, что на саммите был принят итоговый документ, в котором говорится о поддержке всем актуальным и конструктивным усилиям, направленным на разрешение конфликта на Украине. Такие инициативы позволят установить устойчивый мир, который будет соответствовать принципам ООН.