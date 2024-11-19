Лидеры G20 приняли все инициативы по разрешению украинского конфликта

Лидеры «Группы двадцати» (G20) выразили поддержку всем актуальным и конструктивным усилиям, направленным на разрешение конфликта в Украине. Об этом говорится в итоговом документе саммита, который проходит в Рио-де-Жанейро.

Участники также отметили отрицательные побочные эффекты конфликта для глобальной продовольственной и энергетической безопасности, а также для цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, уровня инфляции и экономического роста.

Эти инициативы нацелены на содействие созданию всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира, в соответствии со всеми целями и принципами Устава ООН, которые способствуют мирному, дружескому и соседскому сосуществованию государств.

Саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября, российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее сообщалось, что в Кремле отвергли предложение Эрдогана по «заморозке» конфликта на Украине. Турецкий лидер на саммите G20 в Рио-де-Жанейро собирается предложить Москве «заморозить» конфликт на Украине по текущей линии фронта.