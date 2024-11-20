Bloomberg: Путин и Трамп в ближайшее время проведут переговоры по Украине

В ближайшем будущем российский президент Владимир Путин и вновь избранный глава США Дональд Трамп могут начать обсуждение урегулирования ситуации на Украине. Такую точку зрения высказал аналитик агентства Bloomberg Андреас Клут.

По его мнению, решение текущего президента Джо Байдена дать разрешение Вооруженным силам Украины использовать американские ракеты усложняет переговорные возможности Вашингтона, и, следовательно, реакция Трампа остается более непредсказуемой.

Клут также отметил, что стратегия национальной безопасности республиканца основывается на принципе «мир через силу». Поэтому Трамп может быть настроен на оказание давления на Москву.

Ранее агентство Reuters сообщало о том, что Путин готов обсуждать прекращение огня с Трампом без территориальных уступок Украине.