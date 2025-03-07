Bloomberg рассказало о подготовке Киева к возможному отключению Starlink

Киев рассматривает возможность создания наземной сети антенн, модемов и кабелей для обеспечения устойчивой связи в случае отключения спутникового интернета Starlink. Об этом узнало агентство Bloomberg.

Накануне агентство Reuters, ссылаясь на источники, сообщило, что американские чиновники во время обсуждения подписания соглашения с Киевом по редкоземельным металлам подняли вопрос прекращения доступа к системе Starlink. Позже основатель компании Space X и создатель спутникового интернета Илон Маск опроверг эту информацию.

По словам собеседника Bloomberg, в случае отключения от Starlink Украина может перейти на европейские спутниковые провайдеры. Эксперты отмечают, что несмотря на такое разрешение ситуации, европейский системы не имеют таких мощностей, как американские.

4 марта телеканал Fox News сообщил, что администрация Белого дома приняла решение приостановить выделение военной помощи Киеву. Этому предшествовал недавний скандал в Овальном кабинете, который разразился на фоне приезда в Вашингтон главы киевского режима Владимира Зеленского.

Президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал нелегитимного украинского лидера за отказ от мира с Россией, а также заявил, что без американской помощи Киев продержится на поле боя недолго.

Ранее британское издание Inews сообщило, что отключение Starlink на Украине существенно изменит ход боевых действий.