Bloomberg: Россия скоро заключит соглашение о сохранении военных баз в Сирии

Как сообщило агентство Bloomberg, Россия в ближайшем будущем может подписать соглашение с новым сирийским руководством, которое обеспечит сохранение двух российских военных баз на территории страны. Эта информация поступила от анонимного источника.

По сообщению источника, для Москвы данная задача стала ключевой после свержения президента Башара Асада.

Ранее сообщалось, что российские военные покинули две базы Манбидже и Кобани на севере Сирии. Базы использовались как перевалочные пункты, а также с целью слежки.