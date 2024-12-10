WP: российские военные покинули две базы на севере Сирии
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Военные базы в Манбидже и Кобани в Сирии опустели. Как пишет The Washington Post, их занимали российские бойцы. После свержения президента Башара Асада они покинули точки.
В Манбидже располагалась американская база, но в 2019 году подразделения США оттуда ушли. Место использовалось как перевалочный пункт для патрулей, а также было занято российскими военными.
База в городе Кобани существовала также с целью слежки: отсюда проводили мониторинг соблюдения соглашения о прекращении огня с Турцией. Страны поддерживают его с 2020 года. Примечательно, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган высказывался о ситуации в Сирии. Он обвинил Башара Асада в бегстве и высказался о территориальных интересах страны.
Обозреватели WP в последних материалах указывали на риски ухода российских военных в Сирии и некоторых других территорий Ближнего Востока. Такой сценарий возможен, если во главе сирийской власти встанут повстанцы и исламские радикальные боевики.
Подчеркнем, что официального комментария Минобороны РФ о выходе российских военных с баз на севере Сирии не поступало.
Ранее сообщалось, что Сирии грозит распад на несколько государств. Таким мнением поделился военный эксперт Михаил Ходаренок.