Bloomberg предупреждает Трампа: уступки России в урегулировании конфликта на Украине могут подорвать авторитет США. Агентство считает, что Путин превратился в серьезную проблему для Белого дома.

Аналитики Bloomberg заявили, что первоначальная стратегия США, направленная на уступки ради мира, провалилась: вместо укрепления позиций Вашингтон оказался в уязвимом положении. По мнению издания, отступление от ультиматума России по Украине не только ослабит влияние Штатов, но и нанесет ущерб их интересам.

Редакция агентства отмечает: Путин стал серьезной головной болью для Трампа, который позиционирует себя как переговорщика. Единственный способ изменить ситуацию — усилить давление на Кремль через военную поддержку Киева, включая поставки оружия, дронов и ужесточение санкций. В частности, предлагается снизить потолок цен на российскую нефть, чтобы лишить Москву доходов.

Ранее Трамп заявил о полном контроле над НАТО.