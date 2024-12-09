Bloomberg: союзники Макрона потребовали срочно назначить нового премьера

Сторонники французского президента Эммануэля Макрона требуют, чтобы он как можно быстрее назначил нового премьер-министра. Такие данные появились у агентства Bloomberg.

Журналисты утверждают, что французских политиков вынуждает к немедленному действию недостаток времени. Время на принятие закона о расходах уже истекает, и по этой причине глава кабинета министров должен быть назначен как можно скорее.

«Яэль Браун-Пиве, глава Национальной ассамблеи и член партии Макрона, призвала президента назвать имя нового премьер-министра «в ближайшие несколько часов», — указали журналисты.

Вдобавок к этому бывший министр юстиции Франсуа Байру публично заявил, что Франция не может долго находиться в подвешенном состоянии.

Ранее сообщалось, что в Париже состоялась трехсторонняя встреча глав США, Украины и Франции. При этом беседа Трампа, Макрона и Зеленского продолжалась всего лишь 20 минут. По ее итогам не было сделано никаких официальных публичных заявлений. Отдельные переговоры между лидерами Соединенных Штатов и Украины были более продолжительными: они продлились 35 минут.