Во Франции рекордно быстро завершилась встреча Макрона, Трампа и Зеленского

Президенты Украины, США и Франции провели встречу в Елисейском дворце. Портал BFMTV отмечает, что втроем лидеры стран общались всего около 20 минут.

Трехсторонняя встреча прошла быстро и, как отмечает портал, насыщенно. По итогам мероприятия не делали официальных заявлений. Известно, что Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский обсудили рабочие моменты и пожали друг другу руки.

Украинский президент также успел пообщаться с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. С ним он обсуждал помощь Киеву в зимний сезон. Зеленский назвал поездку и общение с коллегами «продуктивными».

Отмечается, что также провели отдельные переговоры Зеленского с Трампом. Они оказались более продолжительными. Лидеры стран общались 35 минут.

После официальной части мероприятия французский глава показал одобрительный жест журналистам, намекнув, что встреча прошла положительно.

В завершении все трое президентов отправились на церемонию открытия восстановленного собора Парижской Богоматери, который сильно пострадал во время пожара 2019 года. Известно, что достопримечательность огородили и серьезно усилили меры безопасности.

Ранее сообщалось, что в офисе Зеленского выдвинули новые требования для начала переговоров с Россией.