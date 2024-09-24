Трамп назвал Зеленского «лучшим продавцом в истории»

Президент Украины Владимир Зеленский хочет победы демократов на предстоящих выборах, чтобы и дальше получать от США миллиарды долларов. Такое заявление в ходе выступления на митинге в штате Индиана сделал кандидат от республиканцев на пост президента США Дональд Трамп, передает ТАСС.

Бывший американский президент назвал Зеленского «лучшим продавцом в истории», пояснив, что каждый раз, когда он приезжает в США, он получат 60 млрд долларов.

Но, добавил Трамп, если он придет к власти, все изменится.

Он заявил, что «проработает мир». После победы на президентских выборах, Трамп планирует в первую очередь созвониться с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и призвать стороны к заключению мирного договора.

Республиканец упрекнул действующую администрацию США во главе с Джо Байденом в том, что она не поддерживает контакты с РФ.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве предупредили о возможности восстания на Украине из-за решения Зеленского.