Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, в разговоре с ТАСС заявил , что информация о якобы предстоящих встречах Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем и избранным президентом США Дональдом Трампом не соответствует действительности.

Ранее депутат Бундестага Родерих Кизеветтер сообщил о возможности проведения подобных контактов. По его словам, Шольц может приехать в Москву до 23 февраля, а встреча Трампа и Путина запланирована на март.

«В настоящий момент таких планов нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли готовятся такие контакты.

Ранее сообщалось, что депутат немецкого бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен в социальных сетях жестко раскритиковала нового постоянного представителя Украины при ООН Андрея Мельника, который назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой». Она обвинила его в поддержке фашистских идей, и отметила, что его требования становятся все более наглыми.