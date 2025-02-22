Нынешняя американская администрация планирует заблокировать резолюцию Украины, направленную против России, в Организации Объединённых Наций, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Согласно информации от агентства, Белый дом с подачи президента Дональда Трампа рекомендовал представителям международной организации поддержать альтернативный проект резолюции.

«США пытаются заблокировать в ООН украинскую резолюцию, осуждающую Россию за (конфликт. — Прим. ред.)», — говорится в публикации.

Важно подчеркнуть, что это не первый случай, когда Вашингтон демонстрирует свою миролюбивую позицию по отношению к Москве за последние несколько дней. Так, в четверг стало известно, что США впервые с начала спецоперации не поддержали резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по Украине.

В этом документе содержится требование о немедленном, полном и безоговорочном выводе всех вооружённых сил с территории постсоветской республики. При этом в резолюции не упоминается право народов на самоопределение, которое закреплено в Уставе ООН.

Ранее сообщалось, что РФ предложила правку в проект резолюции США по Украине.