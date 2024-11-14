Bloomberg: США могут ввести новые санкции против Северной Кореи до ухода Байдена

Соединенные Штаты могут ввести новые санкции в отношении КНДР за то время, пока у власти находится действующий президент Джо Байден. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Запад обеспокоился тем, что сотрудничество между Россией и Северной Кореей может существенно сдвинуть баланс в их сторону в Индо-Тихоокеанском регионе. По этой причине Соединенные Штаты могут принять незамедлительные меры.

«США, как ожидается, введут новые санкции против КНДР перед тем, как Джо Байден покинет должность», — указали журналисты.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин ратифицировал договор о стратегическом сотрудничестве между КНДР и РФ. Соглашение действует бессрочно, и в него включен пункт о взаимной помощи. Если один из участников подвергнется вооруженной агрессии, то его партнер обязан оказать ему помощь, в том числе и военную, всеми доступными средствами.