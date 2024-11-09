Путин подписал закон о ратификации договора о партнерстве с КНДР

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Документ опубликован на официальном сайте правовых актов.

Договор был подписан 19 июня 2024 во время визита Путина в Пхеньян, где он провел переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном. Документ заменит существующий Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, который был подписан 9 февраля 2000 года.

Новое соглашение вступит в силу с момента обмена ратификационными грамотами и будет действовать бессрочно. Важный аспект договора — статья 4, которая гласит, что в случае вооруженного нападения на одного из участников, другой участник окажет военную и иную помощь всеми доступными средствами. Эти положения соответствуют статье 51 Устава ООН и законодательству обеих стран.

Кроме того, новое партнерство призвано способствовать совместным мероприятиям, направленным на предотвращение конфликтов и обеспечение мира и безопасности как в регионе, так и на международной арене.

Ранее Министр иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи заявил, что Ким Чен Ын приказал помогать российской армии в ее священной войне.