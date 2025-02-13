Bloomberg: странам Европы придется потратить $3,1 трлн для защиты Украины

Страны Европы могут столкнуться с расходами в размере $3,1 трлн в течение следующего десятилетия для обеспечения защиты Украины и расширения своих вооруженных сил, если возьмут на себя ответственность за урегулирование конфликта, сообщило агентство Bloomberg.

Согласно анализу издания, в ближайшие десять лет предполагается, что Европейский союз должен будет выделить $175 млрд на восстановление Вооруженных сил Украины, $30 млрд — на возможное содержание группы миротворцев численностью 40 тыс. человек, а также $230 млрд — на восстановление инфраструктуры и зданий в стране.

Основная часть средств будет направлена на укрепление оборонительных сил ЕС, что потребует увеличения доли расходов на оборону до 3,5% от ВВП стран альянса. Дополнительные средства будут необходимы для пополнения запасов артиллерии и закупок ПВО и ракетных систем.

Если финансирование будет путем заимствования, недостающая сумма составит еще $2,7 трлн для пяти крупнейших членов НАТО, подчеркивает агентство. При реализации таких обязательств Европа столкнется с проблемами в оборонной сфере, которые формировались «годами», отмечает Bloomberg.

Ранее сообщалось, что Европа потребовала участия в переговорах о завершении конфликта на Украине.