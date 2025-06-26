Bloomberg: Трамп ни разу не упомянул Россию на закрытой встрече лидеров стран НАТО

В своём выступлении перед лидерами стран-членов НАТО в Гааге, которое прошло в закрытом формате, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ни разу не упомянул Российскую Федерацию, как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свой источник.

Представители некоторых государств стремились включить в документ формулировку, которая бы характеризовала Россию как агрессора. Однако это оказалось неосуществимым.

В итоге в заявлении было указано, что НАТО рассматривает Россию как потенциальную угрозу. Это вызвало разочарование у Владимира Зеленского, который выглядел подавленным на протяжении всего саммита, отмечает агентство.

В сообщении, опубликованном по результатам саммита, были тщательно проработаны формулировки, касающиеся России.

По оценке агентства, действия США в отношении украинского кризиса создают впечатление, что Трамп в значительной степени отказался от попыток добиться прекращения огня на Украине.

Ранее политолог рассказал об изменении риторики НАТО в отношении России.