Политолог рассказал об изменении риторики НАТО в отношении России

Доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков полагает, что смягчение тональности в отношении России в заключительном коммюнике саммита НАТО в Гааге отражает изменение политической стратегии Альянса и Запада в целом. Своими соображениями он поделился с изданием «Лента.ру».

Ранее стало известно, что в коммюнике НАТО формулировки, касающиеся России, стали более умеренными. Если в итоговых документах 2023 и 2024 годов содержались обвинения в связи с началом конфликта на Украине, то в текущем заявлении союзники лишь «подтверждают свою непоколебимую приверженность оказанию поддержки Украине».

По мнению политолога, наблюдается смена приоритетов. Коньков напомнил, что первоначально Запад стремился к нанесению стратегического поражения России, и все заявления НАТО и стран-членов альянса были направлены на достижение этой цели.

Однако сегодня, после смены администрации в США и перемен на поле боя, предпринимаются попытки найти способы отхода от агрессивной политики и разработать варианты изменения политического курса, которые позволили бы разрешить украинский кризис с наименьшими репутационными потерями.

Он подчеркнул, что как прежде, так и сейчас отсутствует интерес к включению Украины в состав НАТО. США, в лице президента Дональда Трампа, ясно дают понять, что расширение НАТО за счет Украины не планируется, поскольку это чревато вовлечением Америки и всех членов НАТО в глобальный конфликт. Никто в этом не заинтересован, заключил Коньков.

Ранее генсек НАТО Рютте объяснил, почему назвал Трампа «папочкой».