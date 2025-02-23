Украина не согласилась на предложение Соединённых Штатов Америки о создании фонда в размере 500 миллиардов долларов. Этот фонд должен был стать частью соглашения о разделе минеральных ресурсов страны. Об этом стало известно из информации, опубликованной агентством Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя Украины.

В предложенном варианте договора о сотрудничестве в экономической сфере между Соединёнными Штатами Америки и Украиной предусмотрено, что средства, полученные Украиной от добычи природных ресурсов и использования других активов, будут направлены в специальный фонд, контроль над которым будет передан американской стороне.

«Украина отвергла требования США о создании фонда в размере 500 миллиардов долларов, который был бы частью сделки по предоставлению Вашингтону доли минеральных богатств страны», — сообщает Bloomberg.

Инициатива американской стороны предполагала учреждение организации, которая бы возмещала затраты Соединённых Штатов на поддержку Украины путем предоставления им доли в её природных богатствах.

Ранее сообщалось, что мирное соглашение с Украиной будет подписано только после вывода ВСУ с территории РФ.