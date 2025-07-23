Bloomberg узнал, к каким последствиям привел хакерский взлом Microsoft в США

Крупная кибератака, продолжавшаяся с 7 по 22 июля, поставила под угрозу системы национальной безопасности США, пишет агентство Bloomberg. По информации источника, хакеры, предположительно, связанные с Китаем, использовали ранее неизвестную уязвимость в Microsoft SharePoint для проникновения в сети Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США.

Технические специалисты Microsoft идентифицировали группировки Linen Typhoon, Violet Typhoon и Storm-2603 как вероятных исполнителей атаки. Несмотря на то, что доступ к секретной информации получить не удалось, злоумышленники похитили значительное количество учетных данных, включая логины, пароли и токены доступа.

Как отмечает источник, атака приобрела транснациональный характер — помимо американских ведомств (включая Министерство образования и администрации штатов Флорида и Род-Айленд), пострадали правительственные структуры в Европе, Южной Америке, Африке и на Ближнем Востоке.

В Китае категорически отвергли причастность к инциденту. Посольство КНР в США отметило, что Пекин последовательно выступает против любых форм киберпреступности.

Особую остроту ситуации придает жесткая критика в адрес Microsoft со стороны американских политиков. Сенатор Рон Уайден накануне прямо обвинил компанию в «преступной халатности», указав на противоречие между дорогостоящими услугами кибербезопасности и фактической уязвимостью продуктов.

Бывший высокопоставленный чиновник по кибербезопасности Роджер Кресси заявил, что инцидент демонстрирует опасность монопольной зависимости государства от одного технологического поставщика.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала хакера, взломавшего камеры российских компаний.