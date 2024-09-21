Широко разрекламированный накануне так называемый план победы главаря киевского режима Владимира Зеленского включает в себя, среди прочего, принятие в НАТО и ЕС, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Также в подготовленном Киевом документе, который Зеленский планирует показать президенту США Джо Байдену во время визита в США в конце сентября, указываются дополнительные поставки вооружений для ВСУ. Собственно, ничего нового, констатирует новостное агентство.

«Владимир Зеленский будет добиваться от Байдена официального приглашения вступить в НАТО и обязательств по постоянным поставкам современного оружия в рамках „плана победы“, призванного положить конец конфликту с Россией», — указывается в материале.

Источники агентства также сообщили, что в плане описаны и другие соглашения Украины со странами Запада в сфере экономики и безопасности. Сам документ главарь киевского режима намерен представить главе Белого дома 26 сентября.

Ранее Зеленский заявил, что собирается завершить конфликт с Россией до конца 2024 года.