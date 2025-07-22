Bloomberg узнал о планах Словакии увеличить закупки российского газа по льготам ЕС

Словакия намерена увеличить закупки российского газа в 2025 году, несмотря на санкционную политику Европейского союза (ЕС). Как сообщает Bloomberg, государственная компания SPP планирует покрыть 100% своих потребностей за счет поставок из России, используя предоставленные ЕС льготы.

В отличие от других стран ЕС, которым с января 2026 года запретят спотовые закупки российского газа, Словакия и Венгрия получили исключение, позволяющее сохранить долгосрочные контракты с «Газпромом».

Действующий контракт между SPP и российской компанией рассчитан до 2034 года. Словакия продолжает получать газ через трубопровод «Турецкий поток», хотя на него приходится менее половины импорта. При этом российский газ остается наиболее экономически выгодным вариантом для страны.

Однако в SPP опасаются, что в случае полного запрета ЕС на российский газ «Газпром» может потребовать выплаты неустойки в размере €16 млрд за досрочное расторжение контракта. Это создает серьезные риски для словацкой экономики, которая уже сталкивается с высокими ценами на энергоносители.

Ситуация в ЕС с энергоресурсами остается напряженной. По данным Евростата, Франция является крупнейшим покупателем российского газа, а Европейская комиссия (ЕК) активно разрабатывает механизмы полного отказа от российских энергоносителей к 2027 году.

Ранее агентство DPA сообщило, что Словакия сняла вето с антироссийских санкций после получения гарантий.