Словакия согласилась на новые санкции ЕС против России после «уступок»

Словакия согласилась поддержать новый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России после получения гарантий от Брюсселя, сообщило агентство DPA.

Ранее Братислава блокировала принятие ограничительных мер, опасаясь серьезных экономических последствий для своей страны.

Отмечается, что ключевым условием для Словакии стало заверение, что она не понесет значительных финансовых и энергетических потерь.

Особое внимание было уделено газовой сфере — хотя план полного запрета на импорт российского газа останется в силе, теперь такие решения будут приниматься большинством голосов, что лишает премьер-министра Роберта Фицо возможности наложить вето.

Этот компромисс позволил ЕС преодолеть последнее препятствие на пути к единогласному принятию санкционного пакета. Ранее Словакия, наряду с Венгрией, выступала против ужесточения ограничений, подчеркивая неизменную позицию в вопросе российских энергоносителей.

Ранее сообщалось, что Европейский союз (ЕС) утвердил 18-й пакет санкций против России после длительных обсуждений.