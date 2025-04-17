Bloomberg узнал, почему западный бизнес не спешит возвращаться в Россию

Агентство Bloomberg сообщило , что западный бизнес пока не торопится возобновлять деятельность в России, поскольку не удовлетворен условиями, предложенными российскими властями.

В материале отмечается, что компании стремятся к обстоятельному диалогу о возможностях возвращения на российский рынок до завершения вооруженного конфликта на Украине и заключения мирного соглашения.

Крис Уифер, руководитель консалтинговой фирмы Macro Advisory, специализирующейся на российском направлении, сообщил о значительном росте числа обращений с запросами на анализ текущей ситуации после вступления Дональда Трампа в должность президента Соединенных Штатов.

По его словам, все компании проводят тщательную проверку и изучают различные сценарии. После инаугурации Трампа интерес к России значительно возрос и стал более пристальным.

Уифер подчеркнул, что ни одна компания не готова к поспешному возвращению, опасаясь повторного ухода с рынка и связанных с этим финансовых потерь.

Ранее сообщалось, что Сoca-Cola начнет производить в РФ напитки под названием «Пиксельный» и «Космический».