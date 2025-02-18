Bloomberg узнало о планах G7 пересмотреть потолок цен на российскую нефть

Страны «Большой семерки» (G7) изучают возможность пересмотра установленного потолка цен на российскую нефть, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект соответствующего документа. Ожидается, что 24 февраля 2025 года представители союза сделают официальное заявление по этому вопросу.

По информации источника, участники G7 рассматривают различные подходы к ужесточению или адаптации действующего потолка цен. Среди возможных решений — полный запрет на закупку российской нефти или снижение ценового порога до 40 долларов за баррель.

Отмечается, что эти меры направлены на усиление давления на российскую экономику в условиях продолжающегося конфликта на Украине.

Напомним, ограничения на ввоз российской нефти вступили в силу 5 декабря 2022 года. С тех пор Европейский Союз (ЕС) прекратил импорт нефти из России морским путем, а страны G7, Австралия и ЕС установили ограничение цен на уровне 60 долларов за баррель.

В ответ на введенные санкции Россия с 1 февраля 2023 года запретила поставку нефти и нефтепродуктов, использующих механизм фиксации предельной цены.

Ранее РБК сообщило о планах Дании ужесточить правила прохода танкеров с российской нефтью.