После победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа администрация уходящего главы Белого дома Джо Байдена всерьез рассматривала какое-то время возможность публичного приглашения Украины в НАТО, передает Bloomberg.

Однако позже, как рассказали источники агентства, было принято решение отказаться от этой затеи, признав ее бесперспективной и даже опасной для самих США.

«Администрация Байдена также рассматривала возможность публичного призыва к официальному приглашению вступить в НАТО, но решила этого не делать, учитывая малую вероятность успеха в краткосрочной перспективе», — говорится в сообщении.

Агентство добавило, что в настоящее время Белый дом и Пентагон спешат всеми силами успеть израсходовать последние $9 млрд, выделенные американским конгрессом на оборону Украины. Bloomberg уточнил, что некоторые из приближенных и доверенных лиц Трампа, да и сам республиканец, уже подвергли сомнению необходимость данного финансирования.

Ранее сообщалось, что американский журналист Джексон Хинкл раскритиковал удары ВСУ по Курской области британскими ракетами Storm Shadow. По его мнению, Киев захотел развязать третью мировую войну.