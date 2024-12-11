Конфискация замороженных российских активов и их передача Украине может поставить под угрозу финансовую стабильность в Европе, сообщила Валери Урбен, глава бельгийской компании Euroclear, в беседе с Bloomberg.

Урбен утверждает, что использование активов России приведет к рискам как для евро в роли резервной валюты, так и для стабильности финансовой системы Европы в целом.

Она также подчеркнула, что в случае принятия Евросоюзом решения о конфискации этих активов следует провести «передачу обязательств» клиринговой системы в отношении России.

Урбен добавила, что такая ситуация создаст прецедент, который может вызвать у других государств сомнения в надежности системы Euroclear.

Ранее сообщалось, что около 10-12 систем ПВО Patriot хочет приобрести Зеленский на российские активы.