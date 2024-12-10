Около 10-12 систем ПВО Patriot хочет приобрести Зеленский на российские активы. Об этом пишет РБК, уточняя, что на эти цели могут быть потрачены миллиарды долларов.

По мнению Зеленского, такая закупка обеспечит Украине жизнь и поможет сделать приходящее бессодержательным.

Речь идет о сумме примерно в $30 млрд – это замороженные российские активы. Кстати, ранее РФ уже обещала зеркальный ответ на подобные действия Запада, если там начнут использовать доходы с активов России.

Напомним, ранее в центре Киева исчез главный флаг Украины - по некоторым данным, он мог быть поврежден из-за непогоды, а потом просто пропал.