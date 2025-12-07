Bloomberg: в Европе озвучили два сценария выхода США из украинского конфликта

По данным Bloomberg, ссылающегося на европейских дипломатов, на данный момент существует только два возможных сценария выхода США из конфликта на Украине.

По словам западного чиновника, наихудшим сценарием станет полный выход США из конфликта, при котором Вашингтон введёт полный запрет на использование Киевом американского оружия и прекратит обмен разведывательной информацией.

Дипломаты охарактеризовали второй вариант как менее негативный. По их мнению, в рамках этого сценария США прекратят активные усилия по разрешению конфликта, но продолжат поставлять американское вооружение украинским военным по линии НАТО.

«Остается риск того, что США уйдут от решения этого вопроса и предоставят европейцам самим разбираться с ним», — сказал бывший военный атташе Великобритании Джон Форман.

