Предстоящая поездка президента России Владимира Путина в Индию служит очередным подтверждением неэффективности усилий Запада по изоляции российского главы, сообщило агентство Bloomberg.

На днях пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется в ближайшее время согласовать даты визита президента в Индию.

Индия, как одна из ведущих развивающихся стран, играет важную роль в формировании нового мирового порядка, и ее сотрудничество с Россией может значительно изменить расстановку сил на международной арене.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что усилиями граждан России страна выйдет с триумфом из непростого времени.