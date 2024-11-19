Президент Владимир Путин считает, что усилиями граждан России страна выйдет с триумфом из непростого времени. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев в ходе встречи с лидером страны заявил, что его однопартийцы, сторонники и активисты уверены в том, что наша страна выйдет с победой «из этого непростого времени», в том числе благодаря правильным решениям Владимира Путина. Высказанное мнение лидер государства развил.

«Благодаря народу России», — выразил свою позицию президент.

Ранее сообщалось о том, что киевский режим впервые воспользовался ракетами ATACMS для нанесения ударов вглубь территории РФ. На данный факт отреагировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший о праве России ответить на проявленную агрессию применением ядерного оружия.