Bloomberg: возможны новые задержки при рассмотрении законопроекта о помощи Украине в Конгрессе США

Рассмотрение законопроекта о помощи Украине в Палате представителей Конгресса США вновь может затянуться, пишет Bloomberg.

По данным агентства, голосование может быть отложено как минимум до середины апреля, а то и затянуться на более длительный срок.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон все еще не может найти компромисс с конгрессменами-республиканцами, которые скептически настроены в отношении помощи Украине.

Некоторые конгрессмены хотят получить от администрации Джо Байдена дополнительные уступки в качестве «платы» за поддержку законопроекта. В частности, они хотят потребовать, чтобы Киев получал помощь в виде кредитов, а не безвозмездной ссуды. Еще одним условием называлась отмена моратория на выдачу лицензий для экспорта сжиженного газа, но в Белом доме уже отвергли это требование.

Наиболее радикальные конгрессмены, в частности, Марджори Тейлор Грин, и вовсе грозят Джонсону отставкой, если тот вынесет законопроект на голосование.

Напомним, в середине марта Палата представителей уже взяла паузу в рассмотрении законопроекта о помощи Украине на время пасхальных каникул, до 9 апреля.