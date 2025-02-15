Bloomberg: встреча Путина и Трампа пройдет в Саудовской Аравии 28 февраля

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти в Саудовской Аравии в конце февраля, а именно — 28 числа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что в ближайшие дни туда отправится рабочая группа из российских и американских дипломатов, которая будет, скорее всего, состоять из советников по национальной безопасности. Им предстоит все подготовить для встречи на высшем уровне.

«Высокопоставленные чиновники из США и России собираются на следующей неделе в Саудовской Аравии, чтобы проложить путь к саммиту потенциальных лидеров в конце месяца», — сообщает агентство.

Оно также отмечает, несмотря на то, что «большинство европейцев до сих пор не были проинформированы» о предстоящей встрече Путина и Трампа, Москву и Вашингтон это мало волнует.

«И хотя чиновники из Украины ожидаются, они также, похоже, не полностью в курсе подготовки встречи», — приводится в публикации.

Ранее не раз сообщалось, что встреча президентов России и США будет в Саудовской Аравии. На это, в частности, прямо указывал Дональд Трамп. В Кремле пока не дают никаких прогнозов по встрече Путина с американским лидером.