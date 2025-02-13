Трамп заявил, что намерен провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии

Как сообщает CBS News со ссылкой на свои источники, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил намерение провести встречу с главой Российской Федерации Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

Президент США подчеркнул, что у него есть все основания полагать, что российский лидер стремится к прекращению военных действий на территории Украины.

Напомним, что 12 февраля состоялся звонок Трампа и Путина. Президенты обсудили украинский кризис, Ближний Восток и решение конфликтов, а также взаимовыгодное дружеское сотрудничество. Подробнее об этом рассказывали в Кремле.

Ранее Константин Косачев, занимающий пост заместителя председателя Совета Федерации Российской Федерации, также отметил, что ожидать значительного улучшения отношений между США и Россией после телефонного разговора лидеров двух стран пока не стоит. По его словам, предшественники нынешнего президента США «активно препятствовали любым попыткам сближения».