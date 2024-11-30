Заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что он готов завершить конфликт не пытаясь возвратить под контроль Киева утраченные территории, стали за последнее время самым сильным сигналом о мире. Так считают в агентстве Bloomberg.

Ранее Зеленский заявил, что «готов прекратить войну без возвращения всех территорий». Эту точку зрения оценили на Западе. В СМИ тут же высказались, что эта готовность стала самым сильным сигналом на сегодняшний день. Журналисты также заявили, что Байден решил в последние недели своего президентства увеличить поддержку Киева. Тем самым он усиливает возможные позиции украинского лидера перед ожидаемым прекращением огня. Все переговоры о завершении боевых действий будут вестись при новом главе Белого дома Дональде Трампе.

В то время, как Зеленский допустил отказ от немедленного возвращения утраченных Украиной территорий, он заявил о необходимости перехода всех остальных областей под защиту НАТО. Северо-Атлантический альянс должен как можно скорее взять под свой контроль все земли, которые остаются под властью Киева.