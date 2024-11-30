Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News заявил, что он вполне допускает вероятность остановки «горячей фазы» продолжающегося третий год кряду конфликта с Россией.

В беседе с британскими журналистами политик подчеркнул, его слова нужно интерпретировать в увязке с тем условием, если оставшиеся подконтрольные Киеву территории Украины НАТО возьмет «под зонтик».

«Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам необходимо взять под зонтик НАТО территорию Украины, которая находится под нашим контролем. Это то, что мы должны делать быстро», — сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что Киев не намерен безвозвратно отказываться от утраченных территорий и будет добиваться их возвращения под свою юрисдикцию «дипломатическим путем». Зеленский добавил, предложенный им сейчас вариант остановки конфликта ранее не рассматривался, так как не было официального предложения.

Ранее сообщалось, что в США допустили завершение конфликта на Украине югославским сценарием.