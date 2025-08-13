На краснолиманском направлении произошел случай невероятного мужества и силы духа — российский боец, подорвавшись на двух минах, сумел самостоятельно преодолеть около 32 км до своих позиций. Об этой истории интернет-изданию «Абзац» рассказала тетя военнослужащего.

По ее словам, этот героический путь занял у бойца специальной военной операции (СВО) четыре дня, после чего его доставили на лечение в Москву.

История началась с двойного подрыва — сначала на одной мине, затем на другой. Несмотря на полученные ранения, боец не пал духом. Оказав себе первую помощь, он начал невероятно трудный путь к спасению. Почти неделю он полз по опасной территории, преодолевая боль, голод и усталость.

Такие случаи — не единичные в зоне проведения СВО. Ранее другой российский военнослужащий также совершил подвиг — с несколькими ранениями он пять дней пробирался к своим. Тогда бойцу помогали операторы дронов, сбрасывавшие ему медикаменты.

Ранее сообщалось, что Курск стал городом-побратимом колумбийского Ибаге, выходцы которого воюют против России.