Курск обрел нового города-побратима — колумбийский город Ибаге, пишет Mash. Решение о сотрудничестве было окончательно утверждено на сессии городского собрания.

Стороны планируют развивать отношения в сфере сельского хозяйства, инвестиций, IT, образования, науки, культуры и даже туризма. Однако этот союз уже вызвал волну возмущения — ведь именно из Ибаге родом многие колумбийские наемники, воюющие на стороне ВСУ.

По данным Mash, первый запрос на побратимство был направлен из РФ еще в июне, а на прошлой неделе колумбийская сторона дала согласие. Ибаге стал первым городом, который ответил положительно на предложение Курска — аналогичные запросы рассылались в десятки стран.

Однако, похоже, местные депутаты не учли один важный нюанс — Колумбия активно отправляет наемников для участия в боевых действиях против России.

Только с августа прошлого года около 500 колумбийских контрактников приняли участие во вторжении в Курскую область. По данным Министерства обороны РФ, за время специальной военной операции (СВО) было ликвидировано не менее 259 наемников из Колумбии, включая выходцев из Ибаге.

В июле ВС РФ устранили 10 колумбийских бойцов, среди которых были и уроженцы этого города — например, боевик «Карпатской сечи» Дж. Ф. Вальдес. Еще один, Марино Мазо Домингес, получил 28 лет колонии за незаконное пересечение границы, контрабанду оружия и подготовку теракта.

Теперь курские общественники требуют отменить побратимство, называя его неэтичным и аморальным.

Ранее сообщалось, что все большее число иностранных наемников стало попадать в плен к российской армии.