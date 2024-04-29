Боец ВС РФ: танкисты ведут беспрерывный огонь по позициям ВСУ у Харькова

Танкисты группировки войск прикрытия границы РФ ведут беспрерывный огонь по вражеским позициям, чтобы не дать ему окопаться под Харьковом и в близлежащих районах. Соответствующее заявление сделал командир отечественного танкового батальона в беседе с информационным агентством РИА Новости .

Военнослужащий рассказал, что противник пытается продвинуться ближе к границе для того, чтобы окопаться. Чтобы это предотвратить, российские войска активно ведут огонь, не давая закрепиться в месте, объяснил он.

Командир также сообщил, что танкистам ВС РФ удалось попасть по опорному пункту ВСУ под городом, где производились инженерные работы противника. После проведения пристрелочного выстрела, операторы дронов передали поправку, и цель удалось уничтожить посредством следующих 3 выстрелов, сообщил он.

Боец в подчинении командира с позывным «Слепой» рассказал журналистам, что чувствует обиду за отечественные города, когда они попадают под вражеские обстрелы.

«Детей жалко, которые попадают под эти удары... За нами Белгород, мы не уступим», — пообещал Слепой.

Ранее сообщалось, что боец ВС РФ взорвал гранату под бронежилетом, чтобы не сдаваться противнику.